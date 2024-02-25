سوناك يدعو الغرب للتحلي بالجرأة في مصادرة الأصول الروسية ومد أوكرانيا بالسلاح

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن على الغرب التحلي بجرأة أكثر في مسألة توريد الأسلحة إلى أوكرانيا ومصادرة الأصول الروسية.

وكتب سوناك في مقالة له بصحيفة "تايمز": "يجب أن نكون أكثر جرأة في ضرب اقتصاد الحرب الروسي... ويجب أن نكون أكثر جرأة في مصادرة مئات المليارات من الأصول الروسية المجمدة".

وأشار سوناك إلى أن أوكرانيا لا تزال بحاجة إلى المزيد من الأسلحة بعيدة المدى والطائرات بدون طيار والذخائر وأشكال المساعدة الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، دعا الولايات المتحدة إلى مواصلة تقديم الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا.

ويوم أمس، قال زعماء دول "مجموعة السبع" G7 إن الأصول السيادية الروسية لن يتم رفع تجميدها إلى أن تدفع موسكو "تعويضات" لكييف.

وبعد أن فرضت الدول غير الصديقة عقوبات على روسيا منذ فبراير 2022، تم على إثر ذلك تجميد الأصول السيادية وأموال المستثمرين من القطاع الخاص. وعلى الفور بدأ الحديث عن مصادرتها من قبل دول أجنبية لأغراض مختلفة.

من جهته، أكد الكرملين مرات عديدة أن اتخاذ مثل هذه القرارات سيكون بمثابة خطوة أخرى في انتهاك جميع قواعد وأسس القانون الدولي. كما وصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة.

المصدر: نوفوستي