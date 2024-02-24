الخزانة الأمريكية: الغرب يدرس "مجموعة أفكار" لمصادرة أصول روسيا المجمدة

قال نائب وزير الخزانة الأمريكية والي أدييمو إن دول الغرب تدرس "مجموعة من الأفكار" في إطار محاولتها استكشاف إمكانية مصادرة الأصول الروسية المجمدة، دون أن يوضح هذه الأفكار.

وأضاف نائب الوزير في حديث أمام مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك: "الإشارة التي نريد إرسالها إلى الكرملين تتلخص في ما يلي: ستحصل أوكرانيا على الموارد اللازمة لمواصلة دعم اقتصادها، ولن تستطيع روسيا الصمود لفترة أطول مما نستطيع نحن، وفي النهاية، يجب على روسيا أن تدفع ثمن الضرر الذي تسببت به. الغرب يحاول ضمان حصول أوكرانيا على الأموال اللازمة للدفاع عن النفس".

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في يوم 8 نوفمبر عام 2023، صرح مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوراسية جيمس أوبراين، بأن الغرب الجماعي لن يعيد إلى روسيا أصولها المجمدة التي تبلغ حوالي 300 مليار دولار حتى تدفع موسكو ثمن عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وشددت رئيسة بنك روسيا، إلفيرا نابيولينا، في نفس اليوم على أن مصادرة وتجميد الأصول الروسية من قبل الغرب "ستكون لها، كسابقة، عواقب سلبية على التطور الشامل للنظام المالي العالمي".

المصدر: تاس