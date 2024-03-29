السفير الروسي ردا على بايدن: بوتين لم يطلق أي تصريحات مهينة بحق زعماء أجانب

وصف السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها "غير لائقة".

وقال السفير في حديث للقناة التلفزيونية الأولى الروسية، يوم الخميس: "للأسف يسمح الرئيس الأمريكي لنفسه بمثل هذه العبارات الحادة، وهي غير لائقة أبدا، تجاه القيادة الروسية".

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وأشار السفير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لم يسمح لنفسه بإطلاق أي عبارات مهينة بحق القيادات السياسية في الدول الأجنبية، مهما كانت التهجمات عليه مشينة".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أدلى يوم الثلاثاء بتصريحات مسيئة جديدة بحق الرئيس الروسي، حيث وصفه بـ"الجزار".

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يطلق فيها بايدن مثل هذه الأوصاف على الرئيس الروسي. وكان الكرملين قد صرح في وقت سابق بأن مثل هذه التصريحات تسيء إلى الجانب الأمريكي ذاته قبل كل شيء.

المصدر: نوفوستي