شويغو: تدمير 192 موقعا للطاقة في أوكرانيا وتحرير 5 مدن وبلدات خلال مارس

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو توجيه القوات الروسية 192 ضربة جوية مركبة وشاملة لمواقع الطاقة الأوكرانية، وتحرير 5 مدن وبلدات في الأقاليم الروسية الجديدة.

وقال: "رغم فشل كييف في تحقيق أي أهداف على الجبهة، إلا أنها لا تزال تحاول إقناع رعاتها الغربيين بقدرتها على مقاومة الجيش الروسي. ولذلك، تحاول نقل العمليات العسكرية إلى أراضي بلادنا باللجوء إلى الأعمال الإرهابية واستهداف المدنيين".

وأضاف: "ترد قواتنا على جرائم المسلحين الأوكرانيين، ففي مارس وجهت القوات الروسية 192 ضربة جوية مركبة وشاملة لمواقع الطاقة الأوكرانية"، فيما تواصل وحداتنا دحر قوات كييف والزحف عليها غربا.

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وأشار إلى أنه تم خلال مارس تحرير مدن وبلدات نيفيلسكويه وأورلوفكا وتونينكويه وكراسنويه في جمهورية دونيتسك، وقرية ميرنويه في مقاطعة زابوروجيه.

ولفت إلى تحرير أكثر من 400 كم مربع من أراضي الأقاليم التي انضمت إلى روسيا منذ مطلع العام.

وعن خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية العام، قال: "منذ يناير تكبدت القوات الأوكرانية أكثر من 80 ألف عسكري و14 ألف قطعة سلاح، بينها أكثر من 1200 دبابة ومدرعة.

ولفت في ختام حديثه إلى أن أسطول البحر الأسود الروسي سيتسلم حتى نهاية العام ثلاث سفن حاملة للصواريخ المجنحة، وفرط الصوتية.

المصدر: RT