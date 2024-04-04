رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقيل قائد هيئة لواء ناحال وقائد المساعدة اللوائية بعد مقتل عمال إغاثة

قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي مساء يوم لاخميس إقالة قائد هيئة لواء الناحال وقائد المساعدة اللوائية بعد مقتل 7 من موظفي منظمة "المطبخ المركزي العالمي" في قطاع غزة يوم الاثنين.

كما وجه رئيس أركان الجيش توبيخا لقائد المنطقة الجنوبية وقائدي الفرقة 162 ولواء ناحال، بحسب القناة 14 العبرية.

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ويأتي ذلك بعدما كسر خوسيه أندريس مؤسس "المطبخ المركزي العالمي"، صمته حول الضربة الإسرائيلية التي استهدفت عمال الإغاثة بما في ذلك الرعايا الأجانب، بينما كانوا يقومون بتوصيل الغذاء إلى المدنيين الذين يعانون من الجوع في قطاع غزة.

ورفض أندريس بشكل متكرر الإدعاءات الإسرائيلية والأمريكية بأن الضربات التي تعرض لها فريقه لم تكن متعمدة.

وصرح خوسيه أندريس خلال مقابلة مع وكالة "رويترز": "حتى لو لم نكن ننسق مع الجيش الإسرائيلي، لا يمكن لأي دولة ديمقراطية أو عسكرية أن تستهدف المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، خاصة عندما تتيح لك التكنولوجيا اليوم معرفة الأشياء بطرق لم تكن ممكنة منذ وقت ليس ببعيد".

وكانت المنظمة قد أكدت في وقت سابق "مقتل 7 من موظفيها في ضربة إسرائيلية على قطاع غزة، أثناء مغادرة فريقها مستودعا بدير البلح رغم التنسيق مع الجيش الإسرائيلي".

ووفق "وورلد سنترال كيتشن" فإن القتلى هم من "أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة ومواطنون مزدوجو الجنسية من الولايات المتحدة وكندا ومن فلسطين".

المصدر: RT + القناة "14" العبرية