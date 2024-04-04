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الرئاسة الأوكرانية: المناقشات في الكونغرس حول مساعدتنا "تسيء لسمعة الولايات المتحدة"

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الرئاسة الأوكرانية: المناقشات في الكونغرس حول مساعدتنا
Sputnik
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أعلن مستشار رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك أن تمديد الموعد النهائي للنظر في مسألة تخصيص مساعدات لأوكرانيا في الكونغرس الأمريكي أمر بالغ الأهمية بالنسبة لكييف.

وعلق بودولياك في مقابلة تلفزيونية على الأنباء التي نشرتها وكالة "بلومبيرغ" في وقت سابق ذكرت فيه أن التصويت على المساعدات لأوكرانيا غير مرجح قبل منتصف أبريل: "بالنسبة لنا، هذا أمر بالغ الأهمية، بالطبع، أمر بالغ الأهمية. كل يوم بالغ الأهمية بالنسبة لنا".

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وأكد أن كييف لا تستطيع تعويض الدعم الأمريكي بشكل كامل.

كما شدد بودولياك على أن المناقشات في الكونغرس حول مسألة مساعدة كييف "تؤثر سلبا على سمعة الولايات المتحدة" و"تضعف من معنويات" الشركاء الآخرين.

وأفادت وكالة "رويترز" في وقت سابق نقلا عن مصادر في البيت الأبيض  بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن منفتحة على رفع القيود عن صادرات الغاز المسال مقابل موافقة الكونغرس على المساعدات لأوكرانيا.

ويأتي ذلك بعد أشهر من الجدل بين الجمهوريين والديمقراطيين حول مختلف مشاريع القوانين بشأن المساعدات للدول الأجنبية وأمن الحدود، حيث عرقل الجمهوريون معظم المبادرات التي لم تأخذ بعين الاعتبار مطالبهم بشأن الإجراءات لمحاربة الهجرة غير الشرعية.

المصدر: تاس

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