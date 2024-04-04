عضو بالكونغرس من أصل أوكراني تعارض تخصيص 60 مليار دولار لكييف

قالت عضو الكونغرس الأمريكي من أصل أوكراني فيكتوريا سبارتز، التي تمثل الحزب الجمهوري، إنها وخلافا لآمال الديمقراطيين، لن تصوت لصالح تخصيص 60 مليار دولار لأوكرانيا.

أفادت بذلك صحيفة وول ستريت جورنال، وأضافت: "شككت سبارتز في مشروع القانون الخاص بمساعدة أوكرانيا، وقالت إنها لن تصوت لصالحه".

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وأشارت الصحيفة إلى أن سبارتز أعلنت مرات عديدة أنها تريد رؤية استراتيجية أكثر وضوحا من جانب الرئيس جو بايدن، فيما يتعلق بتورط الولايات المتحدة في الصراع الأوكراني، وإيلاء اهتمام أكبر لكيفية إنفاق المساعدات.

وذكرت أيضا أنها تفضل أن يتم تقديم المساعدات لأوكرانيا في شكل قروض، وأن تولي الإدارة الأمريكية المزيد من الاهتمام للقضايا القريبة من الوضع الداخلي في البلاد.

وقالت سبارتز "أتفهم أهمية هذه المعركة والعواقب المحتملة إذا انتصرت روسيا، لكنني لست ساذجة أيضا. إذا لم تكن لدينا ضوابط مناسبة، فلن نحقق أهدافنا... لا يمكننا أن نسمح بهذه الحروب التي لا نهاية لها".

في وقت سابق، أكد البنتاغون أن حوالي نصف المساعدة الأمريكية لأوكرانيا البالغة 60 مليار دولار والتي تجري مناقشتها في الكونغرس، مخصصة للاقتصاد الأمريكي، وبالذات المجمع الصناعي العسكري.

المصدر: نوفوستي