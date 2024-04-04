مرتزق أمريكي: نقص الذخيرة لدى قوات كييف يجعل لروسيا "اليد الطولى" في ساحة المعركة

أفادت صحيفة Business Insider نقلا عن مرتزق أمريكي يلقب جاكي قوله إن نقص إمدادات الذخيرة للقوات الأوكرانية يجعل لروسيا "اليد الطولى" في ساحة المعركة.

وقال المرتزق الذي يقاتل إلى جانب كييف منذ عام 2022، إنه بسبب نقص الذخيرة لدى القوات الأوكرانية، فإن الجيش الروسي يتمتع "بالحرية الكاملة في التحرك".

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وأشار إلى أن القوات الروسية "تمثل المفترس الأعلى في ساحة المعركة" وقادرة على تركيز نيران المدفعية بشكل دقيق على المشاة والمدرعات التابعة للقوات الأوكرانية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن قواتها حسنت مواقعها على عدة محاور قتالية، وأسقطت طائرة و196 مسيرة للجيش الأوكراني، فيما بلغت خسائر كييف نحو 910 جنود خلال اليوم الماضي.

كما أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في تصريح له في 20 مارس الماضي أن قوات كييف خسرت منذ بداية العام أكثر من 71 ألف فرد و11 ألف آلية عسكرية وسلاح، بواقع أكثر من 3 أضعاف خسائرها لنفس الفترة من العام الماضي.

وعلى خلفية هذه الخسائر، وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الثلاثاء الماضي، مرسوما يقضي بتخفيض سن التعبئة من 27 إلى 25 عاما، وذلك لتوسيع رقعة عمليات التجنيد.

المصدر: تاس