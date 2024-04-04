الدفاع الروسية: تحييد 910 جنود أوكرانيين وإسقاط طائرة و196 مسيرة خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن قواتها حسنت مواقعها على عدة محاور القتال، وأسقطت طائرة و196 مسيرة للجيش الأوكراني، فيما بلغت خسائر العدو نحو 910 جنود خلال اليوم الماضي.

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جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، وفي ما يلي أبرز تفاصيله:

على محور كوبيانسك حسنت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" وضعها على الخط الأمامي، وخسرت القوات الأوكرانية هناك نحو 125 عسكريا

على محور دونيتسك سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" على مواقع أكثر ملاءمة، فيما بلغت خسائر العدو نحو 340 جنديا

على محور أفدييفكا حسنت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" وضعها على طول الجبهة، وخسر العدو حوالي 305 جنود

على محور جنوب دونيتسك، حسنت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" وضعها التكتيكي، فيما وصلت الخسائر الأوكرانية إلى نحو 105 عسكريا، إضافة إلى 35 عسكريا آخرين على محور خيرسون

إصابة مستودع ذخيرة ونقطة انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب في منطقة خاركوف، استهداف قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 135 منطقة

إسقاط طائرة من طراز "سو-27" في دونيتسك وتدمير 196 طائرة بدون طيار و18 قذيفة من راجمة الصواريخ HIMARS

المصدر: وزارة الدفاع الروسية