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الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان (فيديو)

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الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان (فيديو)
AFP
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس استهداف بنى تحتية تابعة لـ"حزب الله" في مناطق يارون وعيناتا ومارون الراس في جنوب لبنان.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان أنه هاجم "بنى تحتية تابعة لحزب الله في عدة مناطق في جنوب لبنان، فيما أغارت طائراته على بنى تحتية في مناطق يارون وعيناتا ومارون الراس".

هذا وكان الجيش الإسرائيلي قد رصد في وقت سابق من اليوم "إطلاق عدة قذائف صاروخية خرقت الحدود من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقتي بيتست وشلومي، حيث هاجم جيش الدفاع مصادر النيران".

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية يوم أمس بأن صفارات الإنذار دوت بالجليل الغربي بعد رصد إطلاق ما لا يقل عن 5 صواريخ من جنوب لبنان، فيما أطلق الجيش الإسرائيلي قذائف فوسفورية على بلدة رامية.

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المصدر: RT

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