"حزب الله" ينعى أحد مقاتليه ويعلن استهداف تجمعات للجيش الإسرائيلي

نعى "حزب الله" اللبناني أحد عناصره اليوم الأربعاء، وأعلن تنفيذ عمليتين ضد الجيش الإسرائيلي استهدفت إحداهما تجمّع ‏قيادة سرية خلف ثكنة برانيت.

وقال "حزب الله" في بيانين منفصلين: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية

عند الساعة 08:50 من صباح يوم الأربعاء 03-04-‌‏2024 موقع ‏الراهب وتجمعا لجنود العدو في محيطه بالأسلحة الصاروخية. ‏

عند الساعة 09:50 من صباح يوم الأربعاء 03-04-‌‏2024 تموضع ‏قيادة سرية مستحدث خلف ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية".

كما نعى في بيان: "الشهيد المجاهد حسن إبراهيم علول (حسن) مواليد عام 2003 من بلدة السكسكية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

المصدر: RT