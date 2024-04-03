"حزب الله" ينعى أحد مقاتليه ويعلن استهداف تجمعات للجيش الإسرائيلي
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نعى "حزب الله" اللبناني أحد عناصره اليوم الأربعاء، وأعلن تنفيذ عمليتين ضد الجيش الإسرائيلي استهدفت إحداهما تجمّع قيادة سرية خلف ثكنة برانيت.
وقال "حزب الله" في بيانين منفصلين: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية
- عند الساعة 08:50 من صباح يوم الأربعاء 03-04-2024 موقع الراهب وتجمعا لجنود العدو في محيطه بالأسلحة الصاروخية.
- عند الساعة 09:50 من صباح يوم الأربعاء 03-04-2024 تموضع قيادة سرية مستحدث خلف ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية".
كما نعى في بيان: "الشهيد المجاهد حسن إبراهيم علول (حسن) مواليد عام 2003 من بلدة السكسكية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".
المصدر: RT