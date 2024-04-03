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"حزب الله" ينعى أحد مقاتليه ويعلن استهداف تجمعات للجيش الإسرائيلي

أخبار العالم العربي

Gettyimages.ru
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نعى "حزب الله" اللبناني أحد عناصره اليوم الأربعاء، وأعلن تنفيذ عمليتين ضد الجيش الإسرائيلي استهدفت إحداهما تجمّع ‏قيادة سرية خلف ثكنة برانيت.

وقال "حزب الله" في بيانين منفصلين: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية

  • عند الساعة 08:50 من صباح يوم الأربعاء 03-04-‌‏2024 موقع ‏الراهب وتجمعا لجنود العدو في محيطه بالأسلحة الصاروخية.  ‏
  • عند الساعة 09:50 من صباح يوم الأربعاء 03-04-‌‏2024 تموضع ‏قيادة سرية مستحدث خلف ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية".

كما نعى في بيان: "الشهيد المجاهد حسن إبراهيم علول (حسن) مواليد عام 2003 من بلدة السكسكية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

المصدر: RT

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