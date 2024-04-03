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رصد إطلاق ما لا يقل عن 5 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل

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رصد إطلاق ما لا يقل عن 5 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل
Gettyimages.ru
الحدود اللبنانية الإسرائيلية، صورة تعبيرية.
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت بالجليل الغربي بعد رصد إطلاق ما لا يقل عن 5 صواريخ من جنوب لبنان، فيما أطلق الجيش الإسرائيلي قذائف فوسفورية على بلدة رامية.

وأصدر الجيش الإسرائيلي تنبيها بدوي صافرات الإنذار عند الساعة العاشرة صباحا، ثم عند الساعة 10:15.

وحسب الوسائل الإعلامية فإن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات حُرفيش، نطوعا، ألكوش، فسوطه ومتات بالجليل الغربي.

بدورها، أفادت قناة "المنار" بأنه في إشارة إلى وقوع إصابات أكيدة في صفوف الجيش الإسرائيلي بعد استهداف صباحي تعرضت له قواته في القطاع الأوسط وشهد تفعيلا للقبة الاعتراضية "أطلقت المرابض المعادية نحو 60 قذيفة فوسفورية و20 قذيفة مدفعية ثقيلة وأطلقت الدبابات قرابة 20 قذيفة مباشرة على بلدة عيتا الشعب، فيما استهدفت بلدة رامية بـ5 قذائف فوسفورية".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + RT

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