"حزب الله": استهدفنا مستوطنة "غشرهازيف" الاسرائيلية بصواريخ ‏الكاتيوشا

أعلن "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الثلاثاء، استهدافه لمستوطنة "غشرهازيف" القريبة من نهاريا بشمال إسرائيل، براجمة من صواريخ ‏الكاتيوشا.

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وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها على بلدة يارين ‏واصابة سيدة فيها، استهدف ‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:35 من مساء اليوم ‏الثلاثاء مستعمرة "غشرهازيف" القريبة من نهاريا براجمة من صواريخ ‏الكاتيوشا".

وهذا الاستهداف يأتي عقب يوم من اغتيال إسرائيل لمستشارين عسكريين في الحرس الثوري الإيراني وآخرين، عبر استهداف جوي لمبنى القنصلية الإيرانية في دمشق.

ومع تصاعد حدة الاشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، تتعالى الأصوات المحذرة من انزلاق الأوضاع إلى حرب واسعة النطاق، تطال جميع الأراضي اللبنانية.

وفي وقت سابق، أوعز رئيس هيئة الأركان بالجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، بإعداد خطط لعملية برية ممكنة في لبنان، واستخلاص الدروس من حرب غزة.

هذا فيما يؤكد "حزب الله" أن وقف عملياته ضد إسرائيل، رهن بوقف عدوانها على قطاع غزة.

المصدر: RT