أبرز ما جاء في تصريحات المسؤولين الإيرانيين والإسرائيليين عقب اغتيال مسشتارين في الحرس الثوري بدمشق

أسفرت الغارة الإسرائيلية على مبنى القنصلية الإيرانية لدى دمشق حتى الآن، عن 13 قتيلا، بينهم مستشاران عسكريان برتبة عميد في الحرس الثوري الإيراني، و5 عسكريين مرافقين لهم.

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وفي ما يلي، نستعرض لكم أبرز ما جاء في ردود الفعل في طهران وتل أبيب:

تصريحات المسؤولين الإيرانيين:

- المرشد الإيراني علي خامئني: "سيتم معاقبة الكيان الخبيث على أيدي رجالنا الأبطال. وسنجعلهم يندمون على هذه الجريمة وغيرها".

- مستشار القائد الإيراني للشؤون السياسية علي شمخاني: "الكيان الصهيوني ارتكب بوصفه جيش بالوكالة عن أمريكا في المنطقة حماقة بالهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق ولا بد أن يدفع الثمن.. معرفة أمريكا بنية إسرائيل الهجوم من عدمها لا تؤثر على مسؤوليتها المباشرة عنه وعن تداعياته".

- الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: "يجب على الصهاينة أن يتفهموا أنهم لن يحققوا مآربهم البغيضة بواسطة هذه التحركات المناوئة للإنسانية وإنما سيشاهدون يوما بعد يوم تعزيز جبهة المقاومة ويلقون مزيدا من كراهية واستنكار الشعوب الحرة ضد كيانهم اللاشرعي، هذه الجريمة الجبانة لن تبقى من دون رد قطعا".

- أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني برعاية رئيسي: "عقب جريمة الحرب الأخرى التي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد المراكز والأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية واستشهاد اللواء محمد رضا زاهدي، عقد المجلس الأعلى للأمن القومي اجتماعا عند الساعة التاسعة من مساء امس (الاثنين) برعاية رئيس الجمهورية، رئيس هذا المجلس، حيث اتخذت القرارات اللازمة".

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- وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: "تم إرسال رسالة مهمة إلى الحكومة الأمريكية باعتبارها مؤيدة لإسرائيل، بخصوص الهجوم الإسرائيلي على قنصلية إيران بدمشق".

- وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي: "على الصهاينة انتظار رد الفعل".

- المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: "يجري التحقيق في أبعاد هذا الهجوم البغيض، والمسؤولية عن نتائجه تقع على عاتق النظام الصهيوني المعتدي.. إن إيران مع احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات المضادة، هي التي تقرر نوع رد الفعل والعقاب للمعتدي".

- السفير الإيراني لدى دمشق حسين: "هذا الاعتداء لن يكون دون رد، وردنا على الهجوم سيكون قاسيا".

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تصريحات المسؤولين الإسرائيليين:

- المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: تل أبيب تعتقد أن الهدف الذي تم ضربه في دمشق كان "مبنى عسكريا لقوات القدس".

- وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: "نحن في حرب متعددة الساحات، هجوميا ودفاعيا.. نتلقى أدلة على ذلك كل يوم، بما في ذلك الأيام القليلة الماضية، ونعمل في كل مكان كل يوم لمنع تقوية أعدائنا ولنوضح لكل من يعمل ضدنا، في جميع أنحاء الشرق الأوسط، أن ثمن العمل ضد إسرائيل سيكون باهظا"، في إِشارة إلى الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق.

وفي آخر الاستهداف الإسرائيلي لمبنى القنصلية الإيراني في دمشق، كشف التلفزيون الإيراني عن ارتفاع عدد قتلى الهجوم إلى 13 بينهم 7 عسكريين إيرانيين إلى جانب 6 من المواطنيين السوريين.

وأمس الاثنين، أعلنت العلاقات العامة في الحرس الثوري، مقتل الجنرالين المستشارين محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاجي رحيمي وخمسة آخرين في هذا الاستهداف.

المصدر: RT