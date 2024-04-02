زاهدي وكاظمي ومغنية وسليماني.. 4 ضحايا اغتيال اسرائيلي أمريكي في صورة واحدة مع "نصر الله"

عرضت وسائل إعلام إيرانية صورا لمستشار الحرس الثوري الإيراني العميد محمد رضا زاهدي الذي قتل مع عميد آخر وعسكريين مرافقين لهما، بالعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.

ونشرت وكالة "تسنيم" صورة تظهر محمد رضا زاهدي إلى جانب عدد من القادة الراحلين بالحرس الثوري الإيراني و"حزب الله" اللبناني، برفقة الأمين العام للحزب حسن نصر الله وآخرين.

وظهر في الصورة كل من:

- قائد فيلق "القدس" في الحرس الثوري الراحل قاسم سليماني: اغتيل بضربة جوية أمريكية في بغداد عام 2020.

- القائد الراحل في الحرس الثوري اللواء أحمد كاظمي: قتل في حادث تحطم طائرة من نوع "داسو فالكون 20"، كانت تقله قرب مدينة أرومية.

- القيادي الراحل في "حزب الله" اللبناني عماد مغنية: كان قائد الجناح العسكري لحزب الله، ووفقا لتقارير أجنبية، اغتالته إسرائيل بالتعاون مع استخبارات الولايات المتحدة في دمشق عام 2008.

-أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله.

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ويوم الاثنين، استهدف الطيران الإسرائيلي مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أسفر عن دمار كبير فيها وفي المباني المجاورة لها.

وشددت طهران مساء ذات اليوم، على أنه يجري التحقيق في أبعاد الهجوم الإسرائيلي على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق ، محذرة من أن "المسؤولية عن نتائجه تقع على عاتق النظام الصهيوني المعتدي".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني في وقت لاحق، مقتل عميدين في صفوفه (العميد محمد رضا زاهدي والعميد محمد هادي حاجي رحيمي)، و5 من الضباط المرافقين لهما، في العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.

المصدر: RT + تسنيم