هل فقدت الولايات المتحدة نفوذها على إسرائيل؟ أم أنها لا تريد استخدامه؟

أكدت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن جوناثان بانيكوف المسؤول السابق في المخابرات الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، أن الولايات المتحدة تواجه ضغوطا متزايدة بسبب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكد بانيكوف أن وفاة متطوعين أجانب من "المطبخ المركزي" نتيجة لضربة إسرائيلية على قطاع غزة، بالإضافة إلى الضربة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق، يثير تساؤلات حول مدى جدية نفوذ الرئيس الأمريكي جو بايدن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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وأضاف: "لا علاقة للأمر بفقدان الولايات المتحدة نفوذها على إسرائيل، واشنطن لا تريد استخدام نفوذها بشكل مباشر لعدة اعتبارات، إذا لم تقم إسرائيل بإجراء التعديلات المناسبة على عملياتها فستواجه إدارة بايدن ضغوطا متزايدة للضغط على إسرائيل، ولكن من الواضح أنه حتى الآن لا تريد القيام بذلك".

وأوضح بانيكوف أن الولايات المتحدة تستطيع استخدام عدة أدوات للضغط على إسرائيل مثل عدم توريد الأسلحة المتقدمة والكف عن حماية إسرائيل في الأمم المتحدة.

وأكد بانيكوف أن واشنطن حتى الآن لا تريد اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن الولايات المتحدة تعتزم عقد صفقة أسلحة كبرى مع إسرائيل بقيمة 18 مليار دولار، ستتضمن توريد 50 طائرة أمريكية من طراز "إف 15".

ويأتي ذلك فيما تواجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقادات بشأن دعمها لإسرائيل على خلفية العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر.

المصدر: بلومبرغ