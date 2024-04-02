بلينكن يؤكد التزام الولايات المتحدة بـ"أمن إسرائيل"

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التزام الولايات المتحدة "المديد" بضمان أمن إسرائيل.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي في باريس، يوم الثلاثاء، إن "هذه السياسة تم تطويرها في غضون سنوات طويلة، وهي تحولت إلى اتفاقيات متتالية بين الولايات المتحدة وإسرائيل لأمد طويل، 10 سنوات في هذه الحالة، حول تقديم مساعدة عسكرية خلال كل تلك الفترة الزمنية بحجم يقارب 3 مليارات دولار في السنة".

وأضاف بلينكن: "كنا مركزين على ضمان عدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر أبدا"، مشيرا إلى أن العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل "ليست متعلقة فقط بغزة وحماس و7 أكتوبر، بل وبالمخاطر التي يمثلها "حزب الله" وإيران وجهات أخرى في المنطقة، وكل واحد منهم تعهد بشكل أو بآخر بتدمير إسرائيل".

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وأشار إلى أن الأسلحة التي يتم تزويد إسرائيل بها مساهمة في تمكينها من الدفاع عن نفسها، وفي ردع المزيد من النزاعات.

وأكد أن توريد كل شحنة من الأسلحة لإسرائيل يلبي معايير السياسات الأمريكية.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن الولايات المتحدة تعتزم عد صفقة أسلحة كبرى مع إسرائيل بقيمة 18 مليار دولار، ستتضمن توريد 50 طائرة أمريكية من طراز "إف 15".

ويأتي ذلك فيما تواجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقادات بشأن دعمها لإسرائيل على خلفية العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر.

المصدر: "سي إن إن"