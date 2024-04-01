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"بوليتيكو": الإدارة الأمريكية تدرس بيع طائرات مقاتلة وصواريخ وقنابل لإسرائيل

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Legion-Media South Korean Defense Ministry/Handout Via EYEPRESS
طائرة "إف 15" (صورة من الأرشيف)
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أفادت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية نقلا عن مصادرها بأن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس بيع طائرات مقاتلة وصواريخ وقنابل موجهة لإسرائيل.

وأشارت المصادر للصحيفة إلى أن الحديث يدور حول 50 طائرة جديدة من نوع "إف 15" و30 صاروخا من نوع "جو – جو" وعدد من قنابل JDAM الموجهة.

وقال في الكونغرس لـ "بوليتيكو"، إن الإدارة الامريكية لم توافق نهائيا على قرار بيع تلك الأسلحة والذخيرة لإسرائيل، لكنها قد أبلغت اللجان المختصة في الكونغرس بشكل غير رسمي، ما يعني أن الإدارة مستعدة للمضي قدما بالصفقة.

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وتشير الصحيفة إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس صفقة الأسلحة في الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات للحد من مبيعات الأسلحة لإسرائيل بسبب استمرار عمليتها العسكرية في قطاع غزة.

وكانت الخارجية الأمريكية قد وافقت الأسبوع الماضي على بيع طائرات مقاتلة حديثة من نوع "إف 35" ومئات القنابل لإسرائيل، وذلك على الرغم من الخلافات بين واشنطن وتل أبيب بشأن العملية الإسرائيلية المرتقبة في رفح بجنوب قطاع غزة.

المصدر: "بوليتيكو"

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