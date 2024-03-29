"واشنطن بوست": إدارة بايدن وافقت على تقديم طائرات وقنابل لإسرائيل

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن الإدارة الأمريكية وافقت في الأيام الأخيرة على تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل، تضم طائرات من نوع "إف 35" ومئات القنابل.

وأشارت مصادر في البنتاغون والخارجية الأمريكية لـ "واشنطن بوست" إلى أن المساعدات العسكرية الجديدة تشمل أكثر من 1800 قنبلة من نوع "إم كي 84"، يبلغ وزنها أكثر من 900 كغ، و500 قنبلة من نوع "إم كي 82"، يبلغ وزنها أكثر من 225 كغ.

والأسبوع الماضي وافقت الخارجية الأمريكية على تقديم 25 طائرة من طراز "إف 35" بقيمة 2.5 مليار دولار.

ويشار إلى أن الموافقة على تقديم المساعدات جرت على أساس إذن سابق من الكونغرس، ولذلك لم يكن من الضروري بالنسبة للإدارة إبلاغ الكونغرس بهذه المساعدات تحديدا.

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ويأتي ذلك على الرغم من الخلافات بين واشنطن وتل أبيب بشأن العملية الإسرائيلية المرتقبة في رفح، حيث دعا بعض الأعضاء في الكونغرس إلى تعليق تقديم الأسلحة لإسرائيل حتى تتعهد الأخيرة باتخاذ إجراءات للحد من سقوط الضحايا بين المدنيين في أثناء عمليتها المتوقعة في رفح.

بدوره، قال مسؤول في البيت الأبيض، لم يذكر اسمه: "نحن نواصل دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وإن وضع شروط لحصولها على المساعدة لم يكن سياستنا".

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تعلق على المعلومات حول موافقة الإدارة الأمريكية على تقديم المساعدات العسكرية هذه.

ويأتي ذلك في أعقاب زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت لواشنطن، التي طلب خلالها من واشنطن الإسراع بتقديم المساعدات العسكرية.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية تشارلز براون، يوم الخميس، إن إسرائيل "لم تحصل بعد على كل ما طلبته".

وفي أعقاب تصريحاته سارع البنتاغون للتوضيح أنه لم يكن هناك أي تغيير في سياسات واشنطن بشأن تقديم المساعدة لإسرائيل، وأن الولايات المتحدة "تواصل تقديم المساعدة الأمنية لحليفها إسرائيل بينما تدافع هذه عن نفسها أمام حماس".

المصدر: "واشنطن بوست"