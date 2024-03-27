البيت الأبيض: مكتب رئيس وزراء إسرائيل وافق على إعادة جدولة اجتماع مع الولايات المتحدة بشأن رفح

أكد البيت الأبيض أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وافق على إعادة جدولة اجتماع مع الولايات المتحدة بشأن رفح، وذلك حسبما أعلنته تل أبيب في وقت سابق.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن "مكتب رئيس الوزراء وافق على إعادة جدولة الاجتماع المخصص لرفح".

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وأضافت "لذلك، نحن نعمل الآن معهم لتحديد موعد مناسب للجانبين، موافق إعادة جدولة هذا الاجتماع الذي سيكون مخصصا لرفح وهو أمر جيد".

وخلال المؤتمر الصحفي رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض تحديد الموعد الذي تأمل فيه الإدارة في إعادة جدولة الاجتماع، لكنها أكدت أنه أولوية "عاجلة".

وكانت شبكة "NBC" الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق الأربعاء أن مكتب نتنياهو وافق على إعادة جدولة الاجتماع، فيما أفادت شبكة "CNN" نقلا عن مسؤول لم تكشف عن هويته بأن الاجتماع قد الأسبوع المقبل.

وردا على ما نشرته "NBC"، أصدرت رئاسة الوزراء الإسرائيلية بيانا نفت من خلاله ذكرته الشبكة الأمريكية وقالت إن نتنتياهو لم يتراجع عن قراره، حيث قالت في بيان "خلافا للمنشورات، لم يوافق رئيس الوزراء على مغادرة الوفد إلى واشنطن".

وألغى نتنياهو الرحلة المقررة للوفد الإسرائيلي هذا الأسبوع بسبب اعتراضات على امتناع الولايات المتحدة عن استخدام "الفيتو" خلال التصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

جدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى مساء الاثنين أول قرار له من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

ولم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد القرار وامتنعت عن التصويت بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء الى حق النقض (الفيتو)، ليكون أول قرار لوقف إطلاق النار يعتمده المجلس بعد أربع إخفاقات سابقة.

المصدر: RT + وكالات