تل أبيب تنفي ما نشرته شبكة "NBC" بخصوص تراجع نتنياهو عن قراره بعدم إرسال وفد إلى واشنطن

أصدرت رئاسة الوزراء الإسرائيلية مساء الأربعاء بيانا ردت من خلاله على خبر نشرته شبكة "NBC" الأمريكية بخصوص تراجع بنيامين نتنياهو عن عدم إرسال وفد إلى واشنطن بسبب موقفها بمجلس الأمن

ونفت رئاسة الوزراء الإسرائيلية ما ذكرته الشبكة الأمريكية وقالت إن نتنتياهو لم يتراجع عن قراره، حيث قالت في بيان "خلافا للمنشورات، لم يوافق رئيس الوزراء على مغادرة الوفد إلى واشنطن".

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق، أفادت شبكة "NBC" نقلا عن مسؤول أمريكي أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ البيت الأبيض أنه يريد إعادة جدولة اجتماع تم إلغاؤه بشأن عملية عسكرية إسرائيلية مزمعة في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

وقال نتنياهو يوم الاثنين إنه لن يرسل الوفد بعد أن امتنعت الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وصرح بأن هذا يعد "تراجعا واضحا" عن الموقف الأمريكي السابق.

وأوضحت شبكة "إن بي سي" أن مسؤولين كبارا في الإدارة الأمريكية يعملون مع إسرائيل لتحديد موعد للاجتماع.

والأسبوع الماضي أفاد البيت الأبيض بأنه يعتزم مشاركة المسؤولين الإسرائيليين في البدائل للقضاء على حركة حماس الفلسطينية في غزة دون شن هجوم بري في رفح تقول واشنطن إنه سيكون "كارثة".

جدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى مساء الاثنين أول قرار له من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

ولم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد القرار وامتنعت عن التصويت بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء الى حق النقض (الفيتو)، ليكون أول قرار لوقف إطلاق النار يعتمده المجلس بعد أربع إخفاقات سابقة.

المصدر: RT + شبكة "NBC" الأمريكية