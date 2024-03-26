وزيرا الدفاع الأمريكي والإسرائيلي يجتمعان وسط تصاعد التوتر بشأن حرب غزة

أعلن البنتاغون أن وزير الدفاع لويد أوستن سيجتمع مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم وسيناقشان "سبل هزيمة حماس والغزو البري لمدينة رفح"، في وقت يتصاعد فيه التوتر بين البلدين.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، بات رايدر إن اجتماع أوستن المخطط له مع غالانت لا يزال قائما، على الرغم من أن إسرائيل ألغت فجأة زيارة وفد رفيع المستوى إلى واشنطن هذا الأسبوع لمناقشة عملية رفح.

ولفت رايدر إلى أن "هناك طرقا للتعامل مع التهديد الذي تشكله حماس، مع الأخذ في الاعتبار أيضا سلامة المدنيين. الكثير منها مأخوذ من دروسنا، ومن إجراء العمليات في البيئات الحضرية. أتوقع أن تغطي المحادثات هذه الأنواع من الأشياء".

وتم التخطيط للرحلتين بشكل منفصل. وكان من المقرر أن يرسل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كبار مساعديه لكنه ألغى الزيارة احتجاجا على قرار مجلس الأمن الدولي الذي اتخذ يوم الاثنين والذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، وقررت عدم استخدام حق النقض (الفيتو)، وتم تمرير القرار بأغلبية 14 صوتا.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"