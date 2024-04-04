الحكومة السويدية تغير في مناهجها المدرسية بعد انضمامها إلى الناتو

قالت الحكومة السويدية في بيان صحفي، إن طلاب المدارس الثانوية في البلاد سيدرسون الدفاع الوطني ودور الناتو في ذلك، في إطار موادهم المدرسية اعتبارا من فصل خريف 2025.

وجاء في البيان الصحفي: "تريد الحكومة من جميع طلاب المدارس الثانوية في السويد، أن يدرسوا مفهوم الدفاع السويدي الشامل ودور الناتو".

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وأشارت وزيرة التعليم المدرسي السويدية لوتا إدهولم، إلى أن هذه الخطوة مرتبطة بـ"التغيرات في الوضع الأمني وانضمام السويد إلى الناتو".

وذكرت أنه سيتم إدراج موضوع الدفاع الشامل وحلف شمال الأطلسي، ضمن موضوع "الدراسات الاجتماعية". وفي إطار هذا الموضوع، سيكتسب الطلاب المعرفة حول الدفاع المشترك عن السويد، والقانون الدولي ودور السياسة الخارجية والأمنية في العلاقات الحكومية الدولية، بما في ذلك حلف شمال الأطلسي.

في يوم 7 مارس الماضي، أصبحت السويد رسميا العضو الثاني والثلاثين في حلف الناتو.

وأعربت موسكو مرات كثيرة عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا. وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها.

المصدر: نوفوستي