السويد على موعد مع الناتو في 11 مارس الجاري

أفادت وسائل إعلام بأن السويد ستصبح رسميا العضو الـ32 في حلف شمال الأطلسي "الناتو" في الـ11 من مارس الجاري.

أفادت بذلك قناة TV4 Nyheterna، التي ذكرت أنه سيتم رفع العلم السويدي في مقر "الناتو" ببروكسل بعد ظهر يوم الاثنين 11 مارس الجاري، وسيكون هذا بمثابة بداية عضوية السويد في "الناتو".

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وبحسب القناة فإن رئيس الوزراء أولف كريسترسون والقائد العام للقوات المسلحة في البلاد ميكائيل بودين سيحضران حفل التوقيع على انضمام السويد إلى التحالف.

وكان الرئيس الهنغاري تاماش شويوك قد وقع في وقت سابق يوم أمس على عضوية السويد في الحلف، بعد أن كانت هنغاريا آخر دولة، عضو في "الناتو"، تمنع السويد من الانضمام إلى الحلف. وقد تم تقديم طلب انضمام السويد إلى "الناتو" في مايو 2022.

وحلف شمال الأطلسي المعروف اختصارا بـ "الناتو" هو تحالف عسكري دولي أنشئ عام 1949، ويتكون من 31 بلد عضو مستقل في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا. ويشكل الحلف نظام دفاع جماعي تتفق فيه الدول الأعضاء على الدفاع المتبادل ردا على أي هجوم من قبل أطراف خارجية.

ويتمتع 3 من دول الحلف (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) بمقعد دائم في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، وقد أدى مسار الحرب الباردة إلى تنافس الحلف مع أمم "حلف وارسو"، الذي تشكل عام 1955. وبعد سقوط جدار برلين في ألمانيا عام 1989، شارك الحلف في تفكك يوغوسلافيا، وتدخل عسكريا في البوسنة في الأعوام من 1992-1995، ثم في يوغوسلافيا عام 1999. ثم سعى الحلف إلى تحسين علاقاته مع بلدان "حلف وارسو" سابقا، والتي انضم العديد منها إلى التحالف في موجتي توسع الحلف عام 1999 و2004.

ومنذ تأسيس الحلف زاد الدول الأعضاء في الحلف من 12 عضوا عند تأسيسه (الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا وبلجيكا وأيسلندا ولوكسمبورغ وهولندا والدنمارك والنرويج والبرتغال) إلى 31 عضو قبل انضمام السويد في 11 مارس.

وقد زاد عدد دول الحلف من 12 إلى 16 قبل انهيار الاتحاد السوفيتي، بانضمام اليونان وتركيا عام 1952، وألمانيا الغربية عام 1955 وإسبانيا عام 1982. وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي أنشأ الحلف ما يسمى بمنظمة "الشراكة من أجل السلام"، تهدف إلى "خلق الثقة بين الناتو ودول أخرى في أوروبا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقاً"، وضمت حينها 22 دولة (من بينها روسيا وأوكرانيا وبيلاروس)، ثم حصلت بعض تلك الدول (14 دولة) على العضوية الكاملة في "الناتو" على خمس دفعات، أولها في 12 مارس 1999، وضمت: التشيك والمجر وبولندا، ثم في 29 مارس 2004، وضمت: بلغاريا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا، ثم في 1 أبريل 2009، وضمت: ألبانيا وكرواتيا، ثم في 5 يونيو 2017 وضمت جمهورية الجبل الأسود، ثم في 27 مارس 2020 وضمت مقدونيا الشمالية.

في أبريل من العام الماضي 2023 انضمت فنلندا إلى "الناتو" لتصبح الدولة رقم 31.

المصدر: نوفوستي - TV4 Nyheterna