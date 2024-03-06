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موسكو: نشر واشنطن أسلحة نووية في دول شمال أوروبا سيضعف هذه الدول

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موسكو: نشر واشنطن أسلحة نووية في دول شمال أوروبا سيضعف هذه الدول
Sputnik Aleksandr Vilf
متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا (صورة أرشيفية)
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أشارت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أن ظهور أسلحة نووية أمريكية في شمال القارة الأوروبية لن يعزز أمن الدول التي ستنشر هذه الأسلحة على أراضيها، بل سيضعفها.

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جاء ذلك خلال كلمة زاخاروفا على هامش "مهرجان الشباب العالمي" في مركز سيريوس الفيدرالي بمدينة سوتشي الروسية، حيث شددت على أن الدول الأخرى في القارة ستضطر إلى أخذ ذلك في الاعتبار، وقالت: "ليس من الضروري أن تكون خبيرا استراتيجيا عسكريا لكي تفهم أن مثل هذه الأهداف ستصبح مصدرا للتهديد المباشر، وبطبيعة الحال، ستدرج حتما في قائمة الأهداف المشروعة التي يحددها سيناريو الصدام العسكري المباشر بين بلدنا وحلف (الناتو). ونحن ندرك أن هذا هو بالضبط ما يتم فرضه من قبل الولايات المتحدة وأتباعها".

وسيستمر "مهرجان الشباب العالمي" حتى الـ7 من مارس الجاري في مركز سيريوس الفيدرالي في مدينة سوتشي الروسية على البحر الأسود، بحضور 20 ألف شاب من روسيا وأكثر من 100 دولة.

المصدر: نوفوستي

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