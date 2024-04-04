واشنطن تنفي استئناف صادرات الغاز الطبيعي المسال مقابل مساعدتها لكييف

نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، المعلومات حول استعداد الإدارة الأمريكية استئناف تصدير الغاز الطبيعي المسال للحصول على موافقة الكونغرس على مساعدة كييف.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر في البيت الأبيض أن السلطات الأمريكية قد ترفع الحظر على صادرات الغاز الطبيعي المسال الذي فرضه الرئيس جو بايدن من أجل التوصل إلى اتفاق على حزمة مساعدات لأوكرانيا في الكونغرس.

وقالت جان بيير خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض إن "التقارير التي نشرتها وسائل إعلام غربية.. غير صحيحة"، ووفقا لها، فإن بايدن يؤيد تعليق تصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال.

وأكدت المتحدثة أن مشروع القانون المتعلق بالمساعدات الأمريكية بما في ذلك مساعدة كييف، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ الأمريكي سابقا، إذا تم تقديمه للنظر فيه إلى مجلس النواب سيحصل على الدعم اللازم.

وفي بداية عام 2024، أعلن البيت الأبيض عن وقف مؤقت لإصدار تصاريح لتصدير الغاز الطبيعي المسال، والذي كان في العامين الماضيين يحل محل المواد الخام الروسية في الأسواق العالمية.

وأثارت الخطوة انتقادات واسعة في الولايات المتحدة بما في ذلك من الحزب الجمهوري، وأفاد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أن قرار بايدن "يعزز روسيا" ويجبر أوروبا على الاعتماد على صادراتها.

يذكر أن القوات الأوكرانية تواجه نقصا في الذخيرة والقوى العاملة التي تشتد الحاجة إليها بعد توقف المساعدات العسكرية الأمريكية على خلفية عدم مصادقة المشرعين الأمريكيين على أي قرار بشأن تخصيص التمويل لتلك المساعدات في ظل الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين.

وقد اعترفت القيادة السياسية والعسكرية الأوكرانية بصعوبة الوضع في الجبهة بسبب نقص الأسلحة والذخيرة.

وحذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في تصريح لقناة "سي بي إس" من أن القوات الأوكرانية قد تكون غير قادرة على التصدي لهجوم روسي كبير محتمل، مؤكدا أن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى المساعدة العسكرية الغربية.

المصدر: RT