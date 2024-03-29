زيلينسكي: الولايات المتحدة غير راضية عن هجماتنا على قطاع الطاقة الروسي

صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن الولايات المتحدة غير راضية عن هجمات قواته على منشآت الطاقة الروسية، مشددا على أن كييف تستخدم مسيراتها لا المسيرات الغربية لتنفيذ الهجمات.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست": "رد الفعل الأمريكي على ذلك لم يكن إيجابيا.. استخدمنا طائراتنا المسيرة. لا يمكن لأحد أن يقول لنا إننا لا نستطيع القيام بذلك".

وفي وقت سابق، قال مساعد وزير الخارجية الأمريمي لشؤون الطاقة، جيفري بيات، تعليقا على هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية على منشآت الطاقة الروسية، إن الولايات المتحدة لا تشجع الضربات الأوكرانية على روسيا.

وسبق أن كتبت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة دعت كييف إلى وقف الهجمات على منشآت الطاقة الروسية، محذرة من أنها قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية.

ومنذ بداية الشهر الجاري، هاجمت الطائرات المسيرة الأوكرانية العديد من مصافي النفط الروسية، من بينها مصانع في مناطق نيجني نوفغورود وسامارا وريازان وإقليم كراسنودار.

وذكرت السلطات الروسية مرارا أن أوكرانيا تحولت إلى دولة إرهابية، وعلى وجه الخصوص في 6 فبراير، قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو إن "الدولة الإرهابية الأوكرانية لا تحترم أي شيء"، حيث تنفذ طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية هجمات إرهابية ضد منشآت قطاع النفط والطاقة الروسي.

المصدر: RT