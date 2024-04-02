تمهيدًا لدخولها غزة.. وصول القافلة السادسة لبيت الزكاة والصَّدقات المصري إلى معبر رفح البري (صور)

وصلت صباح اليوم الثلاثاء قافلة المساعدات السادسة إلى قطاع غزة والمقدمة من بيت الزكاة والصدقات المصري.

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ووصلت القافلة السادسة اليوم إلى معبر رفح البري ضمن الحملة الدولية التي أطلقها الإمام أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري، تحت شعار "أغيثوا غزة".

RT

وتضم قافلة بيت الزكاة والصدقات المصري، 100 شاحنة محملة بما يقارب 2000 طن من المواد الغذائية والمياه والمستلزمات الطبية والمعيشية، وكميات كبيرة من البطاطين والألحفة والمراتب.

وشارك في تجهيز القافلة، التي انطلقت ظهر أمس الاثنين، وفود شعبية من أكثر من ثمانين دولة حول العالم استجابة لنداء شيخ الأزهر لإغاثة غزة، حيث تأتي في إطار جسر الإغاثة الذى أطلقه "بيت الزكاة والصدقات"، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لما يقارب 6 أشهر، وسط كارثة إنسانية وصحية تزداد انهيارا يوما بعد يوم، ما نتج عنه مقتل أكثر من 32 ألفا، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وإصابة أكثر من 75 ألفا آخرين.

RT

وكان قطاع غزة قد استقبل منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع خمس قوافل إغاثية لبيت الزكاة والصدقات ضمن حملة "أغيثوا غزة"، بالإضافة للقافلة الحالية، ليصل عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة بالإضافة إلى القافلة الحالية 325شاحنة، بإجمالي 6 آلاف طن مساعدات إغاثية.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم