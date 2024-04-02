الخارجية الفرنسية: مهاجمة أوكرانيا لمصافي النفط الروسية تأتي في إطار الدفاع المشروع

أكد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه اليوم الثلاثاء، تعليقا على الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية، أن كييف تتصرف في إطار "الدفاع المشروع".

وقال في مؤتمر صحافي: "سأكون مباشرا وواضحا تماما في ما يتعلق بموضوع الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية، ويظل الموضوع تقريبا دون تعليق من جانبنا: أوكرانيا تتصرف في إطار الدفاع المشروع".

منذ بداية الشهر الجاري، هاجمت الطائرات المسيرة الأوكرانية العديد من مصافي النفط الروسية، من بينها ما هو في مناطق نيجني نوفغورود وسامارا وريازان وإقليم كراسنودار.

وذكرت السلطات الروسية مرارا أن أوكرانيا تحولت إلى دولة إرهابية، وعلى وجه الخصوص، قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو في 6 فبراير إن "الدولة الإرهابية الأوكرانية لا تحترم أي شيء"، حيث تنفذ طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية هجمات إرهابية ضد منشآت قطاع النفط والطاقة الروسي.

وسبق أن صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن الولايات المتحدة غير راضية عن هجمات قواته على منشآت الطاقة الروسية، مشددا على أن كييف تستخدم مسيراتها لا المسيرات الغربية لتنفيذ الهجمات.

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" قد كتبت نقلا عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة دعت كييف إلى وقف الهجمات على منشآت الطاقة الروسية، محذرة من أنها قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية.

المصدر: RT