الدفاع الروسية تعلن عن تحليق دوري لقاذفتين استراتيجيتين فوق بحر اليابان (فيديو)

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحليق قاذفتي "سو-95 أم أس" رافقتهما مقاتلات "سو-30" في دورية جوية استغرقت 10 ساعات فوق المياه الدولية في بحر اليابان.

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وقال قائد الطيران الاستراتيجي الروسي الفريق سيرغي كولابيش: "جرى التحليق وفق القواعد الدولية، حيث تجري طائراتنا طلعات منتظمة فوق المياه الدولية في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ".

المصدر: نوفوستي