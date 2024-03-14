البنتاغون يعلن رصد قاذفتين روسيتين بالقرب من منطقة الدفاع الجوي الأمريكية الكندية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها رصدت قاذفتين روسيتين من طراز تو-95 بالقرب من مناطق الدفاع الجوي للولايات المتحدة وكندا في المنطقة الحدودية بين جزر فارو وأيسلندا.

وأعلن رئيس القيادة الشمالية الأمريكية غريغوري غييو، خلال جلسة استماع في الكونغرس اليوم الخميس، أنه "في الأسبوع الماضي فقط، ولأول مرة منذ أكثر من عامين، أرسل الروس قاذفتين اثنتين ... على طول ما نسميه حدود فارو وأيسلندا - غرينلاند وأيسلندا والمملكة المتحدة".

وبحسب قوله، تم تعقب طائرات تو-95 طوال تواجدها في المنطقة، لكن لم يتم اعتراضها لأنها غيرت مسارها قبل دخولها مباشرة إلى منطقة تغطية الدفاع الجوي.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية باستمرار على أن جميع رحلات طائرات القوات الجوية الروسية تتم بما يتفق مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.

المصدر: نوفوستي