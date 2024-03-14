البنتاغون يعترف بأن حجم أسطوله من كاسحات الجليد أدنى بكثير من الأسطول الروسي والصيني

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن حجم أسطول كاسحات الجليد لديها أدنى بكثير من الأسطول الروسي والصيني، واكدت أن مشتريات الولايات المتحدة من السفن الجديدة لا تغير في أمر تأخر أسطولها.

صرح بذلك رئيس القيادة الشمالية للقوات الأمريكية وقيادة الدفاع الجوي الفضائي الموحد لأمريكا الشمالية (NORAD)، الجنرال غريغوري غييو.

وردا على سؤال من أحد المشرعين في جلسة استماع في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، قال غييو إن "هذا صحيح، نحن متخلفون كثيرا في عدد (كاسحات الجليد)".

وأضاف: "نحن نقدر على شراء خفر سواحل إضافي من كاسحات الجليد، ولكن حتى مع هذه الكاسحات، سيبقى عدد كاسحات الجليد لدينا أقل كثيرا، وهذا يحد من حريتنا في المناورة في هذه المنطقة".

وكان قد قال الرئيس السابق للقيادة الشمالية الأمريكية، الجنرال غلين فانهيرك، في مايو 2022، إن الولايات المتحدة تتوقع زيادة وجودها بشكل كبير في القطب الشمالي في السنوات القليلة المقبلة، بما في ذلك عن طريق زيادة عدد كاسحات الجليد الموجودة تحت تصرفها، لكنه أكد في الوقت نفسه أن روسيا تتمتع بإمكانات أكبر بكثير في القطب الشمالي من الولايات المتحدة.

وأعرب عن أسفه لأن أسطول كاسحات الجليد الأمريكي بأكمله يتكون من سفينتين فقط تعملان بكامل طاقتهما، مشيرا إلى روسيا لديها "أكثر من 55 كاسحة جليد".

المصدر: تاس