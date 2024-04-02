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الإعلام العبري يكشف عن مسيرة "انطلقت من الأردن" وتحطمت قرب مطار رامون جنوبي إسرائيل (صورة)

أخبار العالم

الإعلام العبري يكشف عن مسيرة
AFP
الحدود الأردنية الإسرائيلية، صورة تعبيرية.
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن طائرة مسيرة تحطمت داخل الأراضي الأردنية قرب مطار رامون جنوبي إسرائيل.

وذكر موقع Ynet الإسرائيلي أن المسيرة أتت من الأردن وانفجرت قرب المطار، مبينا أن المسيرة سقطت على بعد 200 متر من الحدود.

وقال إنه "خلال تمرين طيران في مطار رامون، تم رصد سقوط طائرة معادية في الجانب الأردني شمال الميدان. وتم إيقاف التمرين ويجري التحقيق في الحادث".

ونقل الموقع عن المتحدث باسم سلطة الطيران، قوله: "خلافا لما أعلن عنه لم يتم رصد سقوط أي صاروخ في أراضي مطار رامون جنوب العربة"، مبينا أنه "من المحتمل أن يكون قد تم رصد سقوط طائرة مسيرة في المنطقة القريبة من مطار رامون، وليس في منطقة المطار".

المصدر: Ynet

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