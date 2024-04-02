القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير زورق مسيّر تابع للحوثيين

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تدمير زورق مسير تابع لحركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن.

وقالت القيادة عبر منصة "إكس": في يوم 1 أبريل وفي الساعة 9 صباحا (بتوقيت صنعاء) نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية من تدمير زورق مسير تابع للإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران ضمن إجراء للدفاع عن النفس".

وأضافت: شكل الزورق المسير تهديدا وشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".

وتابعت: يتم اتخاذ الأجراءات الضرورية لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".

وكانت قد بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 يناير الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية ردا على الغارات الجوية.

وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر 2023، أنها ستساند المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكريا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.

المصدر: RT