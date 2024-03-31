القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا طائرتين مسيرتين بمناطق سيطرة الحوثيين في اليمن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أمس الأحد، تدمير طائرتين مسيرتين لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، في مناطق سيطرة الجماعة باليمن، في عمليات وصفتها بأنها "دفاع عن النفس".

وقالت القيادة في تحديث عبر منصة "إكس": "نجحت قواتنا في 30 مارس الماضي، في الساعة 8:30 صباحا (بتوقيت صنعاء)، في الاشتباك وتدمير طائرتين مسيرتين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن دفاعا عن النفس".

وأضافت أن "إحداهما [الطائرتين] كانت فوق البحر الأحمر والأخرى كانت على الأرض تستعد للانطلاق"، مؤكدة أن "هذه الأنظمة الجوية بدون طيار تمثل تهديدا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".

واعتبرت القيادة المركزية الأمريكية أن "هذه الإجراءات ضرورية لحماية قواتها، وضمان حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية".

يأتي هذا بعد أيام من إعلان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، أن جماعته استهدفت منذ نوفمبر الماضي، 86 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأميركا وبريطانيا، دعما وإسنادا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت "أنصار الله"، أنها استهدفت بالصواريخ 4 سفن: (ميرسك ساراتوجا) الأمريكية في خليج عدن، وسفينة (ايه بي ال ديترويت) الأمريكية في البحر الأحمر، وسفينة (هوانغ بو) البريطانية في البحر الأحمر، وسفينة (بريتي ليدي)، قالت إنها كانت متجهة إلى إسرائيل، مشيرة إلى مهاجمة مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر بالطائرات المسيرة، وإطلاق صواريخ على أهداف في منطقة إيلات جنوب إسرائيل.

وأعلنت جماعة "أنصار الله"، منتصف مارس الجاري، بدء توسيع نطاق هجماتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها لتشمل المحيط الهندي، كاشفةً عن تنفيذها ثلاث عمليات ضد ثلاث سفن إسرائيلية وأمريكية في المحيط الهندي بصواريخ بحرية وطائرات مُسيرة.

وكانت قد بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 يناير الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية ردا على الغارات الجوية.

وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر 2023، أنها ستساند المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكريا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.

المصدر: RT