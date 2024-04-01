زاخاروفا تعلق على تهم نظام كييف بحق رئيسة تحرير قناة RT مارغاريتا سيمونيان

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الاثنين إن كييف قررت الاحتفال بالأول من أبريل/نيسان بإطلاق بعض الأخبار "الغبية والبلهاء".

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وجاء تصريح زاخاروفا عبر منصة "تيليغرام" تعليقا على التهم التي وجهها نظم كييف إلى رئيسة تحرير قناة "RT" ومجموعة "روسيا سيفودنيا" مارغريتا سيمونيان، يتهمها فيها بدعم "الإبادة الجماعية بحق الأوكرانيين".

وأضافت: "نظرا إلى أن نظام كييف لم يتمكن من الجمع بين الأول من أبريل والانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، قررت السلطات هناك تحديد تاريخ مهم في التقويم بأخبار حمقاء".

وتابعت:" بالطبع لا يمكن لنظام كييف الفاسد إضاعة يوم مهم ككذبة إبريل دون طائل، وخصوصا أن زيلينسكي خطط للاحتفال بهذه الكذبة لعام كامل".

هذا ووجه الأمن الأوكراني 3 تهم جديدة لسيمونيان وفق أحكام القانون الجنائي الأوكراني منها "الإبادة الجماعية"، و"الدعاية للحرب" و"إنكار العدوان الروسي المسلح".

يشار إلى أن نشاط سيمونيان الصحافي ومواقفها الداعمة للعملية العسكرية الروسية يثير حفيظة الأمن الأوكراني، وخاصة في الآونة الأخيرة، إذ كشفت رئيسة تحرير RT أمس فيديو يفضح تنظيم "الفيلق الروسي" الإرهابي الذي يحضر لأعمال إرهابية واعتداءات على البلدات الحدودية جنوب غربي روسيا.

المصدر: RT