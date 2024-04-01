 
مباشر
عاجل
صافرات الإنذار تدوي في الجليل الغربي شمال إسرائيل

زاخاروفا تعلق على تهم نظام كييف بحق رئيسة تحرير قناة RT مارغاريتا سيمونيان

أخبار العالم

زاخاروفا تعلق على تهم نظام كييف بحق رئيسة تحرير قناة RT مارغاريتا سيمونيان
ria.ru
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x9tu

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الاثنين إن كييف قررت الاحتفال بالأول من أبريل/نيسان بإطلاق بعض الأخبار "الغبية والبلهاء".

إقرأ المزيد
رئيسة تحرير شبكة
رئيسة تحرير شبكة "RT" تعلق على توجيه نظام كييف تهما جديدة لها

وجاء تصريح زاخاروفا عبر منصة "تيليغرام" تعليقا على التهم التي وجهها نظم كييف إلى رئيسة تحرير قناة "RT" ومجموعة "روسيا سيفودنيا" مارغريتا سيمونيان، يتهمها فيها بدعم "الإبادة الجماعية بحق الأوكرانيين".

وأضافت: "نظرا إلى أن نظام كييف لم يتمكن من الجمع بين الأول من أبريل والانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، قررت السلطات هناك تحديد تاريخ مهم في التقويم بأخبار حمقاء".

وتابعت:" بالطبع لا يمكن لنظام كييف الفاسد إضاعة يوم مهم ككذبة إبريل دون طائل، وخصوصا أن زيلينسكي خطط للاحتفال بهذه الكذبة لعام كامل".

هذا ووجه الأمن الأوكراني 3 تهم جديدة لسيمونيان وفق أحكام القانون الجنائي الأوكراني منها "الإبادة الجماعية"، و"الدعاية للحرب" و"إنكار العدوان الروسي المسلح".

يشار إلى أن نشاط سيمونيان الصحافي ومواقفها الداعمة للعملية العسكرية الروسية يثير حفيظة الأمن الأوكراني، وخاصة في الآونة الأخيرة، إذ كشفت رئيسة تحرير RT أمس فيديو يفضح تنظيم "الفيلق الروسي" الإرهابي الذي يحضر لأعمال إرهابية واعتداءات على البلدات الحدودية جنوب غربي روسيا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا