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رئيسة تحرير شبكة "RT" تعلق على توجيه نظام كييف تهما جديدة لها

أخبار العالم

رئيسة تحرير شبكة
Sputnik
رئيسة تحرير قناة RT ومجموعة "روسيا سيفودنيا" مارغريتا سيمونيان
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علقت رئيسة تحرير قناة "RT" ومجموعة "روسيا سيفودنيا" مارغريتا سيمونيان على التهم الجديدة التي أعلنها نظام كييف ضدها، واعتبرت أنه إذا كان الهدف منها منعها من السفر فإن ذلك لا يزعجها.

وفي ردها على استفسارات متابعيها حول ما إذا كان هدف نظام كييف توجيه اتهامات في حقها تتمثل في أنها مع "الإبادة الجماعية"، و"التعدي على سلامة وحدة الأراضي الأوكرانية"، و"الدعاية للحرب"، و"تبرير العدوان الروسي على أوكرانيا"، قالت سيمونيان إن هدف سلطات كييف "هو الحد من قدرتي على السفر حول العالم، معتقدة أنني سأعاني من ذلك".

وأضافت: "هناك أخبار سيئة في هذه الحالة، لأن المنطقة الوحيدة التي سأشعر بالانزعاج إذا لم أستطع السفر إليها هي منطقة كراسنودار، مديتني الأم".

وأوضحت أن نظام كييف "يختلق لنفسه الأعذار مقدما في حال تمكنه من اغتيالي، وهو ما سبق أن حاولوا القيام به عدة مرات".

وقالت سيمونيان "يبدو الأمر إلى حد ما وكأنه غير مثير للتعاطف أن تُقتل صحافية وأم للعديد من الأطفال، ولكن إذا نسجت حول هذه الصحافية خرافات وأساطير مثل دعوتها لقتل الأطفال، فيبدو الأمر مثيرا للتعاطف".

المصدر: RT

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