وجه الأمن الأوكراني 3 تهم جديدة لرئيسة تحرير RT مارغريتا سيمونيان وفق أحكام القانون الجنائي الأوكراني.

وزعم الأمن الأوكراني أن سيمونيان متهمة بـ"الإبادة الجماعية"، و"الدعاية للحرب" و"إنكار العدوان الروسي المسلح".

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وكان الأمن الأوكراني سبق ووجه لسيمونيان في مارس 2023 تهمة "التعدي على وحدة أراضي أوكرانيا وحرمتها".

يشار إلى أن نشاط سيمونيان الصحفي ومواقفها الداعمة للعملية العسكرية الروسية يثير حفيظة الأمن الأوكراني، وخاصة في الآونة الأخيرة، إذ كشفت رئيسة تحرير RT أمس فيديو يفضح تنظيم "الفيلق الروسي" الإرهابي الذي يحضر لأعمال إرهابية واعتداءات على البلدات الحدودية جنوب غربي روسيا.

وفي وقت سابق فجرت سيمونيان فضيحة تورط ضباط ألمان في مساعدة القوات الأوكرانية في التحضير لضرب جسر القرم.

وكان الأمن الفيدرالي الروسي أحبط في يونيو الماضي محاولة خططت لها الاستخبارات الأوكرانية لتصفية سيمونيان.

المصدر: RT