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سيمونيان تعلق على إحباط محاولة أوكرانية لاغتيالها

أخبار روسيا

سيمونيان تعلق على إحباط محاولة أوكرانية لاغتيالها
Sputnik
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علقت رئيسة تحرير شبكة RT مارغريتا سيمونيان على خبر بشأن إحباط جهاز الأمن الفيدرالي محاولة لاغتيالها من جانب عملاء الاستخبارات الأوكرانية.

وكتبت سيمونيان على قناتها في تيلغرام اليوم السبت: "تمكن رجال جهاز الأمن الفيدرالي بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية، من احتجاز مجموعة كانت تعد لمحاولة قتلي بتكليف من سلطات أوكرانيا".

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وأشارت رئيسة التحرير، إلى أن عناصر هذه المجموعة قاموا بمراقبتها وكانوا على علم بكل عناوين تواجدها.

وبعد أن امتدحت سيمونيان نجاعة الأمن الروسي، قالت: "تابعوا العمل أيها الأخوة".

في وقت سابق من اليوم، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي (المخابرات الروسية)، أنه أحبط محاولة مجموعة من النازيين الجدد لتنفيذ اغتيال رئيسة تحرير RT وكذلك الصحفية البارزة كسينيا سوبتشاك.

المصدر: نوفوستي

 

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