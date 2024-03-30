حادث مروع على متن رحلة من إسرائيل إلى الولايات المتحدة (صور)

أدى "اضطراب شديد" على متن طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" من تل أبيب إلى نيوجيرسي إلى نقل 7 ركاب إلى المستشفى وعلاج 15 آخرين في مكان الحادث.

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وتم تحويل طائرة الخطوط الجوية المتحدة المتجهة إلى مطار نيوارك ليبرتي الدولي في نيوجيرسي، إلى مطار نيويورك ستيوارت الدولي على بعد حوالي 75 ميلا شمالا.

وبحسب ما ورد، يعالج المسعفون الأشخاص الخمسة عشر الإضافيين من دوار الحركة وإصابات طفيفة، لكن لم يصب أحد بجروح خطيرة.

وقالت صحيفة "Mirror" إن الطقس كان صافيا، لكنه عصف بشكل لا يصدق مساء أمس الجمعة عندما حاولت الطائرة الهبوط حوالي الساعة 6:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وهزت الرياح الطائرة أثناء تحليقها في الهواء، مما تسبب باضطراب شديد، في حادث مروع أثار الرعب بين الركاب.

وكان هناك حوالي 320 شخصا على متن الرحلة، وتم نقل 7 أشخاص إلى مستشفى سانت لوك كورنوال للمراقبة. وشملت بعض الأعراض الغثيان وآلام في الصدر، ولكن لا شيء خطير.

🚨 JUST IN: A United Airlines Boeing 787 made an emergency landing at Stewart Airport in New York after DOZENS of passengers were injured by “extreme turbulence”



Flight 85 was en route from Tel Aviv to Newark with 312 souls on board, and was met on the runway by emergency… pic.twitter.com/hr05iWHFD8 — Nick Sortor (@nicksortor) March 30, 2024

وتظهر الصور التي تم التقاطها في مكان الحادث العديد من سيارات الإسعاف ومركبات الطوارئ على المدرج، على ما يبدو الأسطول بأكمله، بينما كان عمال خدمات الطوارئ الطبية يستعدون لاستقبال المرضى.

في غضون ذلك، قالت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) في بيان لها: "هبطت رحلة يونايتد إيرلاينز رقم 85 بسلام في مطار نيويورك ستيوارت الدولي حوالي الساعة 6:45 مساء بالتوقيت المحلي يوم الجمعة 29 مارس، بعد أن أبلغ الطاقم عن حالة طوارئ طبية للركاب".

وأضاف البيان: "غادرت الطائرة من طراز بوينغ 787 تل أبيب وكانت في طريقها إلى مطار نيوارك ليبرتي الدولي في نيوجيرسي. وستقوم إدارة الطيران الفيدرالية بالتحقيق في الأمر. يرجى الاتصال بشركة الطيران للحصول على معلومات إضافية".

UPDATE: 312 passengers onboard Newark-bound United Airlines Boeing 787 from Tel Aviv that diverted to Stewart Airport due to “extreme turbulence,” 7 passengers taken to the hospital with minor injuries and 15 treated on site - according to New Windsor EMS. (📷 New Windsor EMS) pic.twitter.com/nnmOMOT6Af — Blaise Gomez (@BlaiseGomez12) March 29, 2024

المصدر: "Mirror"