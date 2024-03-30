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حادث مروع على متن رحلة من إسرائيل إلى الولايات المتحدة (صور)

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حادث مروع على متن رحلة من إسرائيل إلى الولايات المتحدة (صور)
إصابة 22 راكبا على متن طائرة متجهة من تل أبيب إلى نيوراك
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أدى "اضطراب شديد" على متن طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" من تل أبيب إلى نيوجيرسي إلى نقل 7 ركاب إلى المستشفى وعلاج 15 آخرين في مكان الحادث.

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وتم تحويل طائرة الخطوط الجوية المتحدة المتجهة إلى مطار نيوارك ليبرتي الدولي في نيوجيرسي، إلى مطار نيويورك ستيوارت الدولي على بعد حوالي 75 ميلا شمالا.

وبحسب ما ورد، يعالج المسعفون الأشخاص الخمسة عشر الإضافيين من دوار الحركة وإصابات طفيفة، لكن لم يصب أحد بجروح خطيرة.

وقالت صحيفة "Mirror" إن الطقس كان صافيا، لكنه عصف بشكل لا يصدق مساء أمس الجمعة عندما حاولت الطائرة الهبوط حوالي الساعة 6:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وهزت الرياح الطائرة أثناء تحليقها في الهواء، مما تسبب باضطراب شديد، في حادث مروع أثار الرعب بين الركاب.

وكان هناك حوالي 320 شخصا على متن الرحلة، وتم نقل 7 أشخاص إلى مستشفى سانت لوك كورنوال للمراقبة. وشملت بعض الأعراض الغثيان وآلام في الصدر، ولكن لا شيء خطير.

وتظهر الصور التي تم التقاطها في مكان الحادث العديد من سيارات الإسعاف ومركبات الطوارئ على المدرج، على ما يبدو الأسطول بأكمله، بينما كان عمال خدمات الطوارئ الطبية يستعدون لاستقبال المرضى.

في غضون ذلك، قالت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) في بيان لها: "هبطت رحلة يونايتد إيرلاينز رقم 85 بسلام في مطار نيويورك ستيوارت الدولي حوالي الساعة 6:45 مساء بالتوقيت المحلي يوم الجمعة 29 مارس، بعد أن أبلغ الطاقم عن حالة طوارئ طبية للركاب".

وأضاف البيان: "غادرت الطائرة من طراز بوينغ 787 تل أبيب وكانت في طريقها إلى مطار نيوارك ليبرتي الدولي في نيوجيرسي. وستقوم إدارة الطيران الفيدرالية بالتحقيق في الأمر. يرجى الاتصال بشركة الطيران للحصول على معلومات إضافية".

المصدر: "Mirror" 

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