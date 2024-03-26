مزحة سخيفة تتسبب بتأخير رحلة مورمانسك موسكو لساعتين ونصف واعتقال المذنب!

اعتقلت قوات الأمن الروسية اليوم الثلاثاء رجلا على متن رحلة كانت متجهة من مورمانسك إلى موسكو بسبب مزحة سخيفة.

إقرأ المزيد

وأفاد مصدر مسؤول في خدمة الطوارئ الروسية لوكالة "نوفوستي" أن الحادث وقع على متن رحلة شركة الطيران "" سمارتافيا " حيث مازح الرجل المعني مضيفة الطائرة بأنه يحمل قنبلة في حقيبة ظهره، ونتيجة لذلك تم اعتقاله.

وأضاف ذات المصدر أن ركاب الرحلة أبلغوا عن وجود قنبلة في حقيبة الرجل وتم اعتقاله وعرض الحقيبة المعنية على جهاز الفحص ولم يتم العثور على أي شيء مريب بداخلها..

ووفقا له نتيجه لهذه المزحة غير الموفقة تم تأخير الرحلة المعنية مدة ساعتين ونصف الساعة تم استغلالها لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحالة الطوارئ منها إخلاء وتفتيش الطائرة.

ونقلت الوكالة عن إدارة مطار مورمانسك أن المطار يعمل بالتعاون مع شركة الطيران "سمارتافيا" والهيئات المعنية على التعامل مع الحادث بشكل عملي ومنسق، رافضين الكشف عن تفاصيل الوضع المحيط بالحادث.

المصدر: نوفوستي