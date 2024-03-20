"انفجر المحرك بعد الإقلاع".. حادثة جديدة تضرب طائرات "بوينغ" (صورة)

نفذت طائرة من طراز "بوينغ 737" تابعة لخطوط "دلتا إيرلاينز" هبوطا اضطراريا اليوم الأربعاء، بعد أن اشتعلت النيران في أحد المحركات فور إقلاعها من جزيرة أروبا متجهة إلى أتلانتا.

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية الأمريكية، إن طائرة من طراز "بوينغ" أقلعت من أروبا متجهة إلى أتلانتا، اضطرت إلى العودة والهبوط اضطراريا بعد انفجار محركها عند الإقلاع.

وقال متحدث باسم شركة الطيران لموقع إلكتروني إنه كان هناك 168 راكبا على متن الطائرة بالإضافة إلى أربع مضيفات وطيارين. واضطر الركاب لقضاء ليلة إضافية في أروبا.

وواجهت الرحلة "دلتا DL581" المتجهة من أروبا إلى أتلانتا تلك المشكلة الميكانيكية بعد وقت قصير من إقلاعها. وقال المتحدث إن الطائرة هبطت بسلام وعادت إلى بوابة الإقلاع دون حوادث.

وأشار المتحدث باسم شركة الطيران إلى أن "فرق دلتا تعمل على إيصال عملائنا إلى وجهاتهم النهائية في أسرع وقت وبأمان قدر الإمكان، ونحن نعتذر لهم عن التأخير في رحلاتهم".

ويوم السبت الماضي، نفذت طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية من طراز "بوينغ 737" قادمة من سان فرانسيسكو هبوطا اضطراريا في ولاية أوريغون بعد أن فقدت جزءا من بدنها في منتصف الرحلة.

وقد تم الإبلاغ بشكل متكرر، في الآونة الأخيرة، عن مشاكل في طائرات "بوينغ"، واضطر الرئيس البولندي أندجي دودا إلى استخدام طائرة احتياطية بعد اكتشاف خلل في الطائرة الرئاسية 737 لدى عودته من الولايات المتحدة. وفي هذا الأسبوع أيضا، اضطرت طائرة تابعة لنفس الشركة إلى الهبوط في مطار لوس أنجلوس.

وفي 5 يناير الماضي، سقط جزء من بدن طائرة "بوينغ 737 ماكس 9" تابعة لشركة "ألاسكا إيرلاينز"، ما تسبب بانخفاض الضغط في مقصورة الركاب. وقبل ذلك، واجهت طائرة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من طراز "بوينغ" عدة مشاكل.

المصدر: RT