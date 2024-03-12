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العثور على جثة "الشاهد الجوكر" في قضية عيوب تصنيع طائرات "بوينغ"

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العثور على جثة
Globallookpress
بوينغ 747 على وشك الهبوط في مطار فرانكفورت - ألمانيا
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عثر على جون بارنيت الموظف السابق في شركة "بوينغ" ميتا في سيارته في ساحة انتظار فندق مع شبهة إقدامه على الانتحار، وهو المعروف بانتقاداته لمعايير الإنتاج في الشركة بالولايات المتحدة.

وبعد أيام فقط على الإدلاء بشهادته في دعوى قضائية مرفوعة ضد شركة تصنيع وتجميع الطائرات "بوينغ"، عثر على بارنيت البالغ عمره 62 عاما، ميتا في شاحنته خارج أحد فنادق "ساوث كارولينا" يوم السبت الماضي.

في الأسبوع الماضي، قدم مدير الجودة السابق في مصنع "بوينغ" في شمال تشارلستون، إفادته بعد أن ادعى أنهم كانوا يستخدمون قطع غيار من الدرجة الثانية، وقد مضى على تقاعده من الشركة 7 سنوات بعد 32 عاما من العمل فيها.

بدورهم، أصدر رجال الشرطة إعلان الوفاة يوم أمس الاثنين قائلين فيه "إنه كان في تشارلستون لحضور الدعوى القضائية" وتوفي متأثرا بجراحه في شبهة انتحار.

وقالت الشرطة في مقاطعة تشارلستون إن بارنيت توفي "متأثرا بجراحه"، مضيفين أنهم ما زالوا يحققون في الحادثة.

هذا وقد جاءت وفاة بارنيت أثناء فترة انقطاع في الإفادات في دعوى للمبلغين عن المخالفات، حيث ذكر أن العمال يتعرضون للضغط كي يقوموا بتركيب أجزاء طائرات دون الجودة المطلوبة على خط التجميع.

وذكر بارنيت أيضا أنه في بعض الحالات، يتم إحضار قطع من الدرجة الثانية في الجودة ومن صناديق الخردة، قبل تركيبها في الطائرات التي يتم بناؤها من أجل تفادي التأخير.

المصدر: ديلي ميل

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