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إصابة 50 شخصا بسبب عطل فني طارئ في طائرة بوينغ أثناء التحليق (فيديو)

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إصابة 50 شخصا بسبب عطل فني طارئ في طائرة بوينغ أثناء التحليق (فيديو)
Legion-Media
صورة أرشيفية
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ذكرت وسائل إعلام أن 50 شخصا تعرضوا لإصابات مختلفة جراء عطل أصاب طائرة من نوع Boeing 787-9 تابعة لشركة Latam Airlines، كانت متجهة من سيدني إلى أوكلاند.

وتبعا لـ Radio New Zealand فإن "طائرة تابعة لشركة Latam Airlines كانت متجهة من سيدني إلى أوكلاند تعرضت لمشكلة فنية سببت حركة مفاجئة فيها، وتعرض ما لايقل من 50 راكبا لإصابات مختلفة، تم نقل 13 منهم إلى المستشفى".

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن الطائرة هبطت بنجاح في أوكلاند، لكن وأثناء رحلتها تعرضت لمشكلة فنية تسببت بانخفاضها بشكل مفاجئ بمقدار 100 م، الأمر الذي تسبب بإصابة بعض الركاب والمضيفات، وبعد الهبوط تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لجميع المصابين.

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وأشارت إحدى الراكبات التي كانت على متن الرحلة المذكورة إلى "أن الأمر كان مخيفا، وكان بعض الركاب يتطايرون داخل مقصورة الطائرة، لأنه لم يكن جميع من في المقصورة يضعون حزام الأمان، وأنها نفسها تعرضت لجروح طفيفة، لكن تمت معالجتها في المطار بعد هبوط الطائرة".

وتجدر الإشارة إلى أن طائرة من نوع Boeing 777 كانت قد تعرضت لوقوع إحدى عجلاتها في وقت سابق في سان فرانسيسكو، كما تعرضت طائرة من نوع Boeing 737 MAX لحادث أثناء هبوطها في تكساس.

المصدر: RT+وكالات

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