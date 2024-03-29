موسكو: الهجمات الإسرائيلية على سوريا استفزازية ومحفوفة بعواقب خطيرة

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن الهجمات الإسرائيلية على سوريا مرفوضة بتاتا، مشيرة إلى أن موسكو تدين هذه التصرفات وتعتبرها استفزازية.

وقالت زاخاروفا تعليقا على تقارير عن غارات جوية إسرائيلية على عدة محافظات سورية: "مرة أخرى، نؤكد أن مثل هذه الأعمال العدوانية ضد الجمهورية العربية السورية، التي تشكل انتهاكا صارخا لسيادة هذا البلد وللقواعد الأساسية للقانون الدولي، غير مقبولة على الإطلاق".

وأضافت: "ندين بشدة هذه الأعمال الاستفزازية التي تستخدم القوة ولها عواقب خطرة للغاية في سياق التدهور الحاد للأوضاع في منطقة الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي".

ووقد أعلنت وزارة الدفاع السورية في وقت سابق من اليوم، مقتل وإصابة عدد من المدنيين والعسكريين جراء قصف جوي إسرائيلي بالتزامن مع هجوم من جماعات إرهابية على مدينة حلب.

وأمس الخميس، أعلنت الوزارة إصابة مدنيين اثنين، فضلا عن وقوع خسائر مادية جراء "العدوان الإسرائيلي" على أحد المباني السكنية في ريف دمشق.

ويسيطر على ريف حلب الشمالي تنظيم مسلح يسمى الجيش الوطني إلى جانب مجموعات تتبع "هيئة تحرير الشام" (تنظيم جبهة النصرة سابقا الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) التي تسيطر على إدلب وريفها.

يذكر أن سوريا، وبرغم استعادتها سيطرتها، بدعم أساسي من روسيا، على أجزاء واسعة من البلاد من قبضة المجموعات الإرهابية، ما تزال توجد فيها، حتى اليوم، بؤر إرهابية تحاول بدعم أمريكي ومن الخارج زعزعة الاستقرار.

المصدر: RT