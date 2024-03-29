 
مباشر

الجيش السوري يعلن التصدي لهجوم متزامن من اسرائيل و"النصرة"

أخبار العالم العربي

الجيش السوري يعلن التصدي لهجوم متزامن من اسرائيل و
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x96g

أعلنت وزارة الدفاع السورية عن التصدي لمجموعات إرهابية تابعة لما يسمى "تنظيم جبهة النصرة" في ريف حلب بالتزامن مع القصف الإسرائيلي.

وذكرت الوزارة في بيان: "تصدت وحدات من القوات المسلحة في ريف حلب الغربي صباح اليوم لهجوم مجموعات مسلحة تابعة لما يسمى "تنظيم جبهة النصرة" وأوقعت جميع عناصرها بين قتيل وجريح".

إقرأ المزيد
مقتل وإصابة مدنيين وعسكريين بقصف إسرائيلي على ريف حلب شمال غربي سوريا
مقتل وإصابة مدنيين وعسكريين بقصف إسرائيلي على ريف حلب شمال غربي سوريا

وأضاف البيان: "جرى ذلك بالتزامن مع العدوان الجوي الإسرائيلي على ريف حلب ومحاولة  الاعتداء بالطيران المسير من قبل الإرهابيين على المدنيين في  مدينة حلب وهجوم مجموعات تابعة لتنظيم داعش على بعض المواقع في محيط تدمر".

وأدانت الخارجية الإيرانية الغارات الإسرائيلية على مدينة حلب السورية انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهدف إلى توسيع الأزمة في المنطقة.

وأشارت إلى أنه يتوجب على مجلس الأمن إدانة هذه الاعتداءات واتخاذ الإجراءات الوقائية ومحاسبة الكيان الإسرائيلي.

 

المصدر: RT

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا