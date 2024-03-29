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مسؤول تركي يكشف موعد لقاء أردوغان وبايدن

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مسؤول تركي يكشف موعد لقاء أردوغان وبايدن
Globallookpress
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نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول تركي أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيلتقي نظيره الأمريكي جو بايدن في التاسع من مايو المقبل في واشنطن.

وأشار المسؤول إلى أن هذا سيكون أول اجتماع بين الرئيسين التركي والأمريكي في البيت الأبيض.

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يذكر أن إدارة بايدن وافقت في يناير على بيع مقاتلات من طراز إف-16 لتركيا بمبلغ 23 مليار دولار عقب مصادقة أنقرة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

كما ربط بعض المحللين تأخر مصادقة أنقرة بغضب إردوغان من واشنطن جراء دعمها لإسرائيل.

وتضمنت الصفقة 40 طائرة مقاتلة جديدة من طراز "إف-16 بلوك 70"، ومعدات تحديث 79 مقاتلة في أسطول الجيش التركي.

 

 

المصدر: فرانس برس

 

 

 

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