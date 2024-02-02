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الرئاسة التركية تنفي صحة التقارير حول شروط أمريكية لبيع مقاتلات "إف-16" لأنقرة

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الرئاسة التركية تنفي صحة التقارير حول شروط أمريكية لبيع مقاتلات
AP
مقاتلة "إف-16"
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نفت الرئاسة التركية التقارير حول فرض واشنطن حزمة شروط على أنقرة لبيعها طائرات "إف-16".

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وجاء في بيان صدر عن مركز مكافحة المعلومات المضللة التابع لدائرة الاتصالات في إدارة الرئيس التركي: "بدأت في 26 يناير الماضي عملية موافقة الكونغرس الأمريكي على بيع 40 مقاتلة من طراز "إف -16 بلوك-70" لأنقرة وتحديث 79 مقاتلة من طراز "إف-16" وفق متطلبات قيادة القوات الجوية. وتشمل عملية الموافقة أيضا الذخيرة والمعدات الضرورية لهذه الطائرات. وبعد تلقي الرسائل حول العرض ستبدأ الأعمال وفق الجدول الزمني. ليس هناك أي شروط لشراء وتحديث مقاتلات "إف-16".

وطلبت الإدارة الأمريكية من الكونغرس مؤخرا الموافقة على بيع مقاتلات "إف-16" والمعدات الضرورية لها بقيمة 20 مليار دولار إلى تركيا بعد أن وافقت أنقرة رسميا على عضوية السويد في حلف "الناتو".

وذكرت وسائل الإعلام التركية المعارضة أن اتفاق بيع المقاتلات لتركيا يشترط عدم استخدامها ضد اليونان.

المصدر: نوفوستي

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