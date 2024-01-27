رئيس لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على بيع مقاتلات "إف-16" لتركيا

أعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بن كاردين، الجمعة، عن تأييده قرار بيع مقاتلات "إف-16" لتركيا.

وقال كاردين إنه سيسمح ببيع طائرات "إف-16" التي تنتجها شركة "لوكهيد مارتن" إلى تركيا بعد أن وافقت أنقرة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، وفق ما نقلته مجلة "ذي هيل" (The Hill).

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وصرح رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بأن موافقته على طلب تركيا لشراء طائرات F-16 كانت مشروطة بموافقة أنقرة على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي.

وكانت تركيا قد أحجمت لأكثر من عام عن السماح للسويد بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وضغط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الولايات المتحدة لتجاوز الحظر الذي فرضه رئيس لجنة العلاقات الخارجية السابق بمجلس الشيوخ السيناتور بوب مينينديز (ديمقراطي) بمنع بيع طائرات إف-16 من أجل إقناع أنقرة بالسماح بانضمام السويد للناتو.

واستقال مينينديز من منصبه كرئيس للجنة في سبتمبر بعد أن وجهت إليه لائحة اتهام اتحادية بقبول رشاوى مقابل استخدام منصبه لممارسة نفوذ على حكومات أجنبية، وتولى كاردين المنصب بعد فترة وجيزة لكنه حافظ على حظر مبيعات طائرات F-16 لتركيا.

وكانت تركيا قد قدمت إلى الولايات المتحدة طلبا باقتناء 40 مقاتلة من طراز "إف-16" من إنتاج شركة "لوكهيد مارتن" ونحو 80 من معدات التحديث لطائراتها الحالية.

المصدر: وكالات + "ذي هيل"