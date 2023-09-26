أردوغان: استقالة مينينديز من لجنة مجلس الشيوخ تعزز مساعي تركيا للحصول على طائرات إف-16

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن فرص حصول تركيا على مقاتلات إف- 16 من الولايات المتحدة، قد زادت بعد تنحي عضو مجلس الشيوخ بوب مينينديز عن رئاسة لجنة العلاقات الخارجية.

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وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فلطالما كان مينينديز، العضو الديمقراطي البارز في مجلس الشيوخ عن نيوجيرسي، معارضا لحصول تركيا على المقاتلة الأمريكية لتحديث أسطول مقاتلاتها.

وقد تنحى عن منصبه المؤثر الأسبوع الماضي بعد اتهامات فيدرالية بالحصول على نقود وذهب بشكل غير قانوني في مقابل مساعدة الحكومة المصرية وشركاء تجاريين في نيوجيرسي.

وقال أردوغان للصحفيين على متن رحلة عودته من أذربيجان أمس الاثنين: "كانت إحدى أهم مشكلاتنا فيما يتعلق بمقاتلات إف-16، هي أنشطة السيناتور الأمريكي بوب مينينديز ضد بلدنا".

وأضاف أن "خروج مينينديز يمنحنا ميزة، لكن مسألة مقاتلات إف-16 ليست قضية تعتمد على مينينديز فقط".

وتسعى أنقرة إلى شراء 40 مقاتلة جديدة من طراز F-16، بالإضافة إلى معدات لتحديث أسطولها الحالي، لكن طلبها واجه معارضة في الكونغرس، حيث أثار مينينديز شكوكا حول سجل تركيا الحقوقي.

وفي إشارة للمحادثات التي جرت بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره التركي هاكان فيدان في الأيام الاخيرة، قال أردوغان إنه "سيكون من المفيد تحويل هذا الموقف إلى فرصة وعقد لقاء مع بلينكن ثانية".

المصدر: أ ب